Menderes Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında başkanlık koltuğunu Cumaovası İlköğretim Okulu öğrencilerine bıraktı. Geleneksel uygulama kapsamında çocuklar, belediye başkanı sıfatıyla ilçeyle ilgili hayallerini ve önerilerini dile getirdi.

Minik başkandan park çağrısı

Başkanlık koltuğuna oturan 4. sınıf öğrencisi Mira Salış, yaptığı konuşmada 23 Nisan’ın Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen özel bir gün olduğunu vurguladı. Salış, “Menderes’teki parkların sayısını artırmak için ilgili birimlere talimat verdim. Çocuklar için daha güzel bir ilçe hayal ediyorum” dedi.

“Çocuklar geleceğimizdir”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, çocukların belediye yönetimine katılımının önemine değinerek, “Biz, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Menderes bırakmak için çalışıyoruz. Onlar, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkarak aydınlık yarınlara yürüyecek” ifadelerini kullandı.