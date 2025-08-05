Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Nermin Yıldırım Kara, Asi Nehri Dostluk Barajı Projesi’nin 14 yıldır tamamlanmadığını ve bu durumun Hatay için büyük bir kayıp olduğunu ifade etti. Kara, barajın bölge tarımı için önemli olduğunu, ancak 2011’den beri projede ilerleme sağlanamadığını belirtti.

Projede yaşanan gecikmeler ve etkileri

2012’de DSİ tarafından yayımlanan bilgilere göre, baraj 22,5 metre yüksekliğinde olacak ve 20 milyon metreküp su depolayacak şekilde planlandı. 8 bin hektar tarım arazisi sulanacak, 6 bin hektar ise taşkından korunacaktı. Ayrıca, yıllık 13 gigawatt/saat elektrik üretimi hedefleniyordu. Ancak, Suriye’de başlayan savaş ve diğer nedenlerle proje durdu, yalnızca betonarme bir köprü kaldı.

Hatay’daki sulama projelerinde kaynak eksikliği

Yıldırım Kara, Hatay’daki diğer sulama projelerinin de yeterince kaynak alamadığını söyledi. Tahtaköprü ve Reyhanlı Barajları gibi büyük yatırımlarda harcamalar planlanan bütçenin çok altında kaldı. Bu durum, Hatay’daki 552 bin hektarlık tarım alanının yarısından fazlasının sulama ihtiyacını karşılayamamasına neden oldu. Çiftçiler yer altı suyuna bağımlı kaldı, kuraklık ise ürün kayıplarını artırdı.

Tarım politikalarında acil adımlar atılmalı

Kara, yetersiz tarım politikalarının kuraklığı ekonomik krize dönüştürdüğünü vurguladı. Çiftçilerin emeklerinin zayi olduğunu, gıda güvenliğinin tehlikede olduğunu belirtti. Hatay’ın tarım potansiyelini gerçekleştirmek için Tarım Bakanlığı’nın somut ve hızlı adımlar atması gerektiğini dile getirdi.