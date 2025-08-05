Yüksek Askeri Şura (YAŞ), 2025 yılına ilişkin terfi ve atama kararlarını kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen YAŞ toplantısında alınan kritik kararlarla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesinde önemli değişiklikler yaşandı.

Atamalar yapıldı

YAŞ kararlarına göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak yaş haddinden dolayı emekliye sevk edildi. Gürak’ın yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı. Bayraktaroğlu’nun boşalttığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine ise 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel getirildi.

Diğer yandan, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun görev sürelerinin bir yıl daha uzatılmasına karar verildi.

Alınan kararların, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin profesyonel yapılanma sürecini ve operasyonel kabiliyetini daha da güçlendirmesi bekleniyor. Yeni komuta kademesinin, özellikle bölgesel güvenlik politikaları ve savunma stratejilerinde etkin rol oynaması öngörülüyor.

Yeni atamalar, 30 Ağustos itibarıyla resmen yürürlüğe girecek.