Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, ilçedeki plajları doldurmaya devam ediyor. Marmaris, sadece yaz sezonuyla değil, yıl boyunca turizm potansiyeliyle öne çıkmaya devam ediyor.

Turizmciler Umutlu: Doluluk Oranları Yüksek

Marmaris’teki oteller, Ekim sonu ve hatta Kasım ortasına kadar doluluk oranlarının yüksek seyretmesini bekliyor. Bölgedeki turizmciler, bu yoğunluğun sezon boyunca sürmesinden oldukça memnun. Siteler Mahallesi'nde yer alan bir otelin Genel Müdürü Cihan Baykara, 2024 hedeflerine ulaşmak üzere olduklarını belirterek, turizmin canlı kalmaya devam edeceğini vurguladı.

2024 Turizm Hedefleri: 60 Milyon Turist, 60 Milyar Dolar Gelir

Cihan Baykara, bu yıl Türkiye'nin turizm hedeflerinin oldukça iddialı olduğunu belirterek, “2024 yılında 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir hedefledik. Şu ana kadar bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Geçen yıl 54 milyon turist ağırlamıştık, bu yıl ise turist sayısında yüzde 12-13 oranında artış var” dedi. Ayrıca, ilk kez kişi başı gecelik harcamanın 100 doların üzerine çıkmasının da planlandığını dile getiren Baykara, turizm sektöründeki bu olumlu gidişatın yıl sonuna kadar devam edeceğini öngördü.

Marmaris’in Sonbahar Cazibesi

Marmaris, sadece yazın değil, yılın dört mevsimi turizmin cazibe merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ilıman iklimi, doğal güzellikleri ve zengin kültürel yapısıyla sonbahar aylarında da ziyaretçilere keyifli tatil imkanı sunuyor. Bu dönemde özellikle Avrupa’dan gelen turistlerin yoğun ilgisi, otel ve plajları doldurmaya devam ediyor.