Hatay’ın Payas ilçesinde bulunan bir çelik fabrikasının önünde sıcak demir yüklü bir tırda yangın çıktı. Yangın, kısa süreli paniğe yol açarken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz Bulvarı’ndaki çelik fabrikasının önünde park halinde bulunan tırda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Durumu fark eden fabrika çalışanları, hemen ihbar hattını arayarak yardım istedi.

İtfaiye Ekipleri Anında Müdahale Etti

Payas İtfaiye İstasyonu'na bağlı ekipler, olay yerine hızla ulaştı. Yoğun çabalar sonucunda alevler büyümeden kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz netleşmezken, olayla ilgili incelemeler sürüyor.