Yangın, Samandağ ilçesi Vakıfköy Mahallesi’nde meydana geldi. Depremzede bir ailenin kaldığı konteynerde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Konteyner kullanılamaz halde

Olayı fark eden mahalle sakinleri, ilk müdahaleyi yaparak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti ve yangını söndürdü. Ancak, çıkan yangın nedeniyle konteyner tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.