Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Çukurköy Sanayi Sitesi civarında hareketsiz halde bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayın şüpheli soruşturması nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Olayın gelişimi

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Çukurköy Sanayi Sitesi'nin üst kısmındaki toprak alanda bir kişi hareketsiz yattığına dair ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk incelemede şahsın kayıplarını kaybettiğini belirledi.

Kiminle belirlendi

Yapılan incelemeler sonucunda, yerde bulunan kişinin hurda işiyle uğraşan Selim Ç. (62) olduğu tespit edildi. Olayla ilgili polis ekipleri, ilk olarak çevredeki güvenlik kameralarını inceledi ve tanıklarla görüşmeler yaptı.

Soruşturma süreci

Ölümün şüpheli olması üzerine Selim Ç.'nin cansız yerde, olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma kapsamında, Selim Ç.'nin son günlerinde hareketler ve bölgeler hakkında ayrıntılı bir çalışma yürütülecek.

Güvenlik önlemleri

Polis, yaşanan bölgede güvenlik önlemlerini arttırırken, kalıcı da dikkatli olmaya davet etti. Olayla ilgili gelişmelerin takip ayrıntıları belirtildi.