Dedenin hatırası koruma altına alındı

Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan Gece ailesi, 10 yıl önce vefat eden Mahmut Gece’nin hatıra olarak sakladıkları otomobilini hırsızlardan koruma altına aldı. Hırsızların hedefi haline gelen ve motoru çalınan araç, Gece ailesi tarafından vinç yardımıyla iş yerlerinin önündeki konteynerin üzerine çıkarıldı.

Araç 1 yıldır konteynerin üstünde

Aile, dedelerinden kalan otomobili hırsızlardan korumak için bu ilginç yönteme başvurdu. Ersin Gece, aracı yaklaşık 1 yıldır konteynerin üzerinde tuttuğunu ve bu sayede hırsızlara karşı bir çözüm bulduklarını belirtti. Aracın motoru ve diğer parçaları çalındığı için kullanılmaz hale gelen otomobil, motoru bulunana kadar konteynerin üstünde kalacak.

Kırmızı araba, ilgi odağı oldu

Mehmet Fikret Sincik, dedesine ait bu aracın hem ailenin hatırası hem de çevrede ilgi odağı haline geldiğini ifade etti. Kırmızı aracın, adres tarifi konusunda da kolaylık sağladığını belirten Sincik, “Konteynerin üzerindeki kırmızı araba deyince herkes burayı hemen buluyor” dedi. Aracın motoru bulunana kadar konteynerin üzerinde kalacağı ve hırsızlardan koruma altında tutulacağı belirtildi.