Hatay’ın İskenderun ilçesinde kaybolan 40 yaşındaki R.Z.'nin öldürüldüğü ortaya çıktı. Kadını evine götürüp sopayla döverek öldüren 28 yaşındaki H.K., ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı ve tutuklandı. Olay, kayıp müracaatı üzerine başlatılan soruşturmayla gün yüzüne çıktı.

Cinayet detayları

26 Ağustos tarihinde R.Z. için yapılan kayıp ihbarı sonrasında İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu H.K.'nin, kayıp kadını evine götürdüğü ve başına tahta sopayla vurarak öldürdüğü belirlendi. Şüpheli, cinayet sonrası kadının üzerinde bulunan ziynet eşyalarını alıp cesedi bir örtüye sardı ve Modernevler Mahallesi otoban altı maden ocağı yakınlarında yol kenarındaki bir kanala attı.

Şüpheli yakalandı

Polis ekipleri, olayın şüphelisi H.K.'yi kadına ait 3 adet burma bilezik, 1 bilezik, 1 bileklik, 1 kolye, kan lekeleri bulunan 3 yüzük ve 5 küpe ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin yakalanması, İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde gerçekleşti. Cinayetle ilgili soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğü ve olayın tüm detaylarının ortaya çıkarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.