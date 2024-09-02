Kuşadası'nın Hacıfeyzullah Mahallesi’nde yaşanan aile içi şiddet olayı, genç bir kadının hayatına mal oldu. Eren Dildöken, tartıştığı eşi Nebahat Dildöken'i silahla vurduktan sonra kaçmaya çalıştı ancak polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Aile içi şiddet cinayetle sonuçlandı

Olay, Kuşadası’nın Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Eren Dildöken (32) ve Nebahat Dildöken (30) çifti arasında yaşanan tartışma, maalesef bir trajediyle sonuçlandı. Aralarında uzun süredir geçimsizlik olduğu iddia edilen çift, bugün de tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Eren Dildöken, sinirlerine hakim olamayarak eşine silahla ateş etti. Genç kadın, silahtan çıkan kurşunlarla yere yığıldı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nebahat Dildöken’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Eşini öldüren Eren Dildöken ise olay sonrası kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Katil zanlısını dağlık alanda yakalandı

Olay sonrası kaçan Eren Dildöken’i yakalamak için Kuşadası İlçe Emniyet Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda Eren Dildöken, Ege Mahallesi’ndeki dağlık alana kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Daha önce şiddet gördüğü iddia edildi

Vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybeden Nebahat Dildöken’in, iddialara göre daha önce birkaç kez eşi tarafından şiddete maruz kaldığı ve bu nedenle şikayette bulunduğu, ancak sonrasında şikayetlerinden vazgeçtiği öğrenildi. Kendisine sunulan sığınma evi seçeneğini kabul etmediği de belirtilen Nebahat Dildöken, ne yazık ki bu trajik olayla hayatını kaybetti.

Toplumda şiddetle mücadele zorunluluğu

Bu olay, Türkiye’de artan kadın cinayetleri ve aile içi şiddet vakalarına bir yenisini daha ekledi. Aile içi şiddetin önlenmesi ve mağdurların korunması konusunda alınacak önlemlerin hayati önem taşıdığı bir kez daha gözler önüne serildi. Özellikle şiddete maruz kalan kadınların, şikayetlerinin ardından etkin bir şekilde korunması ve sığınma evi gibi imkanların daha erişilebilir hale getirilmesi gerektiği vurgulanıyor.