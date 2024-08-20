Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 20 yaşındaki Ö.A.’nın midesinden 50 santimetre uzunluğunda bir saç yumağı çıkarıldı.

Doktorları şaşırtan teşhis

Acil servise başvuran Ö.A., ilk müdahalede midesinde yabancı cisim ve mide yırtığı tespit edilince acil olarak ameliyata alındı. Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Süleyman Belli ve ekibi, yaklaşık 60 dakika süren başarılı bir ameliyatla mideyi tamamen dolduran ve onikiparmak bağırsağına kadar uzanan saç yumağını çıkarttı.

Rapunzel Sendromu tespit edildi

Operasyon sonrası yapılan incelemelerde, Ö.A.'nın yaklaşık 10-15 yıldır saç yeme alışkanlığı bulunduğu, nadir görülen trikofaji hastalığı (Rapunzel sendromu) yaşadığı ortaya çıktı. Midesinde oluşan yırtığın, yıllarca biriken saç yumağının baskısından kaynaklandığı belirtildi. Ö.A.'nın tedavisi İskenderun Devlet Hastanesi'nde devam ederken, doktorlar hastanın genel durumunun iyi olduğunu ve yakın takibe alındığını ifade etti.