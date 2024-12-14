İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Aralık ayı toplantısında, kentsel dönüşüm projelerinde yapı kooperatiflerinden teslim alınan alanların hızla tamamlanacağı vurgulandı.

Projelerde hızlanma hedefi

Aralık ayı olağan meclis toplantısının 3. birleşiminde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, kentsel dönüşüm projelerinin hızla tamamlanması için kararlı olduklarını ifade ederek, “Eksiklikleri gidererek inşaatları bitirme konusunda ciddi bir irade ortaya koyduk” dedi. Mecliste alınan kararla İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir AŞ’de sermaye artırımı yapıldı. Projelerin, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZBETON ve Egeşehir AŞ’nin koordinasyonunda hızlandırılacağı belirtildi.

Kooperatif süreci ve hukuki adımlar

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Candaş Yeter, yapı kooperatifleriyle sürecin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeter, kooperatiflere noter aracılığıyla iş programlarının iletildiğini, ancak sürecin gecikmesi üzerine mahkemeden bilirkişi incelemeleri talep edildiğini belirtti. Sürecin tüm adımlarının hukuka uygun yürütüldüğünü vurguladı. Başkan Vekili Yıldır ise kamuoyunda yanlış bilgi verilmesine karşı çıkarak, “Şeffaf bir şekilde çalışıyoruz. Sözleşmelerin feshi ve ardından gelen süreç tamamen hukukun gereği olarak ilerliyor. Gecikmeler herhangi bir oyalama değil, eksiklikleri gidermek için gerekli süreçlerdir” diye konuştu.

“Tüm hak sahipleri rahat olsun”

Meclis Başkan Vekili Altan İnanç, muhalefetin eleştirilerine yanıt vererek, “Kooperatif süreçlerinde geçmiş dönemde yaşanan eksiklikleri yeni yönetim olarak gideriyoruz. Tüm İzmirli yurttaşlarımız ve hak sahipleri rahat olsun” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm projelerinde koordinasyonun güçlendirilmesi ve şeffaflık ilkesine bağlı kalarak İzmirli hak sahiplerinin mağduriyetlerini gidermeyi hedefliyor. Sürecin hızlanmasıyla, vatandaşların yeni konutlarına daha kısa sürede kavuşması bekleniyor.