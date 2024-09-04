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Katil şüphelisi Hani Kurdi’nin eylemleri

26 Ağustos'ta kaybolan Reşa Zeyn'in, 28 yaşındaki Hani Kurdi tarafından kahve davetiyle evine çağrıldığı ve ardından kafasından sopa ile dövülerek öldürüldüğü tespit edildi. Kurdi, Zeyn'in ziynet eşyalarını çaldıktan sonra cesedini Modernevler Mahallesi'nde bir kanala attı. Olay sonrası tutuklanan Kurdi'nin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

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Oğul Halit Humsa’nın açıklamaları

Reşa Zeyn’in 21 yaşındaki oğlu Halit Humsa, annesinin katilinin komşunun oğlu olduğunu belirtti. Annesinin telefonunda katilden gelen ‘kahve içelim’ mesajını bulduklarını söyleyen Humsa, “Annem kapıya girer girmez darbe yemiş ve altınlar için boğulmuş. Annemi 3 gün sonra bulduk. Polis ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

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Editör: Sezin Türkyılmaz