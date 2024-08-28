Hatay'ın Kumlu İlçesi Kırcaoğlu Mahallesi mevkiinde seyir halindeyken motor kısmında alevler yükselen bir otomobilde ciddi hasar meydana geldi. Olayı fark eden sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kırcaoğlu Mahallesi’nde meydana geldi

Kumlu İlçesi Kırcaoğlu Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmı, aniden alev aldı. Sürücünün yangını fark etmesiyle birlikte hemen itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak alevleri kontrol altına aldı.

Yangın sonucunda araçta ciddi hasar oluştu. Neyse ki, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde daha büyük bir felaketin önüne geçildi.

Güvenlik önlemleri

Seyir halindeyken motor kısmından alevlerin yükselmesi, sürücünün hızla tepki vermesi ve durumu yetkililere bildirmesiyle yangın daha da büyümeden söndürüldü. Olay yerindeki güvenlik önlemleri artırılırken, araç sürücüsünün güvenliği sağlandı.