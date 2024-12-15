Trendyol Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor, Mersin Stadyumu’nda Göztepe’yi ağırlıyor. İlk yarıyı Romulo Cardoso’nun penaltıdan attığı golle 1-0 geride tamamlayan Hatayspor, ikinci yarıya hızlı başladı. 52. dakikada Vincent Aboubakar’ın golüyle eşitliği sağladı.

İlk yarıdan öne çıkanlar

Maçın ilk golü, 12. dakikada Romulo Cardoso’nun penaltısıyla geldi. Göztepe’nin avantajı ile devam eden ilk yarıda, sarı-kırmızılı ekipten Taha Altıkardeş (29. dakika) ve Anthony Junior Dennis (45. dakika) sarı kart gördü. İlk yarıyı 1-0 üstünlükle tamamlayan Göztepe, ikinci yarıda galibiyetini koruma hedefiyle sahaya çıktı.

Aboubakar’ın golüyle denge sağlandı

İkinci yarıya daha atak başlayan Hatayspor, Vincent Aboubakar’ın golüyle beraberliği yakaladı. Hatayspor, ligde kalma mücadelesini sürdürürken, 24 puanla 6. sırada bulunan Göztepe ise üst sıralardaki yerini korumak için galibiyet peşinde.