2024/2025 sezonuna istediği gibi başlayamayan Atakaş Hatayspor ve Sipay Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig'deki ilk galibiyetlerini almak için Mersin Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Maçın detayları

Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçı olan Atakaş Hatayspor ile Sipay Bodrum FK karşılaşması, 20:00'de Mersin Stadı'nda gerçekleştirilecek. İki ekip de sezonun başında galibiyet hasreti çekiyor.

Hatayspor'un durumu

Henüz galibiyetle tanışamayan Atakaş Hatayspor, 5 maçta yalnızca 2 puan toplayarak ligin sonlarında yer alıyor. Yeni teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki ekip, geçen hafta Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak biraz moral buldu. Bu maçta Hatayspor'un en büyük gol silahı, yeni transfer Vincent Aboubakar olarak öne çıkıyor. Kamerunlu golcünün bu karşılaşmada ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Bodrum FK'nın hedefleri

Sipay Bodrum Futbol Kulübü de benzer bir sıkıntı yaşıyor. 4 mağlubiyet ve 1 galibiyetle sezonu açan Bodrum, ligin alt sıralarından kurtulmak için bu maçı kazanmayı hedefliyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir, ekibi için sezonun ikinci galibiyetinin önemini vurguluyor.

İstatistikler

Hatayspor, Bodrum FK ile oynadığı iki maçı da kazanmayı başardı.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla duran top golü yiyen takım Hatayspor, kalesinde gördüğü gollerin %67'sini bu şekilde teslim etti.

Bodrum FK, ligin ilk beş maçında dört mağlubiyet alarak zorlu bir süreçten geçiyor.

Hakem ve muhtemel 11'ler

Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. İşte muhtemel kadrolar:

Atakaş Hatayspor:

Kaleci: Erce

Defans: Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali

Orta Saha: Massanga

İleri Uç: Strandberg, Görkem, Diack, Fernandes

Forvet: Aboubakar

Sipay Bodrum FK:

Kaleci: Sousa

Defans: Üzeyir, Arlind, Ali, Cenk

Orta Saha: Musah, Ahmet Aslan

İleri Uç: Brazao, Gökdeniz, Dimitrov

Forvet: Puşcaş