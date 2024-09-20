2024/2025 sezonuna istediği gibi başlayamayan Atakaş Hatayspor ve Sipay Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig'deki ilk galibiyetlerini almak için Mersin Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Maçın detayları
Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçı olan Atakaş Hatayspor ile Sipay Bodrum FK karşılaşması, 20:00'de Mersin Stadı'nda gerçekleştirilecek. İki ekip de sezonun başında galibiyet hasreti çekiyor.
Hatayspor'un durumu
Henüz galibiyetle tanışamayan Atakaş Hatayspor, 5 maçta yalnızca 2 puan toplayarak ligin sonlarında yer alıyor. Yeni teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki ekip, geçen hafta Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak biraz moral buldu. Bu maçta Hatayspor'un en büyük gol silahı, yeni transfer Vincent Aboubakar olarak öne çıkıyor. Kamerunlu golcünün bu karşılaşmada ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Bodrum FK'nın hedefleri
Sipay Bodrum Futbol Kulübü de benzer bir sıkıntı yaşıyor. 4 mağlubiyet ve 1 galibiyetle sezonu açan Bodrum, ligin alt sıralarından kurtulmak için bu maçı kazanmayı hedefliyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir, ekibi için sezonun ikinci galibiyetinin önemini vurguluyor.
İstatistikler
- Hatayspor, Bodrum FK ile oynadığı iki maçı da kazanmayı başardı.
- Bu sezon Süper Lig'de en fazla duran top golü yiyen takım Hatayspor, kalesinde gördüğü gollerin %67'sini bu şekilde teslim etti.
- Bodrum FK, ligin ilk beş maçında dört mağlubiyet alarak zorlu bir süreçten geçiyor.
Hakem ve muhtemel 11'ler
Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. İşte muhtemel kadrolar:
Atakaş Hatayspor:
- Kaleci: Erce
- Defans: Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali
- Orta Saha: Massanga
- İleri Uç: Strandberg, Görkem, Diack, Fernandes
- Forvet: Aboubakar
Sipay Bodrum FK:
- Kaleci: Sousa
- Defans: Üzeyir, Arlind, Ali, Cenk
- Orta Saha: Musah, Ahmet Aslan
- İleri Uç: Brazao, Gökdeniz, Dimitrov
- Forvet: Puşcaş