Trendyol Süper Lig heyecanı 16. haftada devam ediyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Hatayspor, üst sıralara tırmanmak isteyen Göztepe’yi konuk edecek. Mersin Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, 15 Aralık Pazar günü saat 13.30’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Hatayspor kritik 3 puan peşinde

Son 5 maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan Hatayspor, bu mücadelelerde istikrarsız bir performans sergiledi. Ligde topladığı 8 puanla 18. sırada yer alan ekip, kendi sahasında oynayacağı bu maçta galibiyet hedefliyor. Teknik direktör ve oyuncular, taraftar desteğiyle çıkışa geçmeyi planlıyor.

Göztepe deplasmanda galibiyet hedefliyor

Son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle dikkat çeken Göztepe, ligde 14 puanla 6. sırada yer alıyor. Deplasman performansını geliştirmek isteyen İzmir ekibi, Hatayspor karşısında 3 puanla dönmeyi amaçlıyor. Teknik ekip, güçlü bir oyun planıyla sahada olacaklarını belirtti.

Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 15 Aralık 2024 Pazar

Saat: 13.30

Kanal: beIN Sports 1

Stadyum: Mersin Stadyumu