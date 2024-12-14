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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada, bisiklette bulunan yabancı uyruklu üçü çocuk beş kişi yaralandı.

Çarpmanın şiddetiyle elektrikli bisikletin römorku yola savrulurken, bisiklet ise şarampole yuvarlandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet D. idaresindeki 55 APF 535 plakalı otomobil önünde seyreden sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 55 MA1458 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklete arkadan çarptı.

Samsun ’da otomobilin çarptığı üç tekerlekli elektrikli bisiklet te bulunan üçü çocuk beş kişi yaralandı.

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