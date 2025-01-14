Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, yeni teknik direktörü Murat Şahin ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, 48 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Hatayspor, Süper Lig'in 2025 sezonuna yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, uzun yıllar Sergen Yalçın’ın yardımcı antrenörlüğünü üstlenen ve son olarak Antalyaspor’da görev yapan Murat Şahin, Hatayspor’un yeni teknik direktörü oldu.

Başkan Hikmet Çinçin ve Başkan Vekili Serdal Şahutoğlu’nun katıldığı görüşmelerin ardından 48 yaşındaki antrenörle 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Yeni görevine başlayan Murat Şahin

Murat Şahin, futbolculuk kariyerine veda ettikten sonra antrenörlük yolunda büyük bir deneyime sahip. Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yaptığı dönemde, Türk futbolunun önemli kulüplerinden birçok teknik deneyim edinen Şahin, Antalyaspor’daki görevinde de önemli katkılarda bulunmuştu. Şimdi ise Hatayspor’da yeni bir sayfa açarak, kulübü hedeflerine taşımak için hazırlıklara başladı.