Hatayspor, son dönemdeki teknik direktör değişikliğinin ardından transfer çalışmalarına hız kazandırarak, tecrübeli savunmacı Francisco Calvo'yu 2 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattığını duyurdu.

Deneyimli defans Hatayspor’da

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, savunma hattını güçlendirmek için Konyaspor ve FC Juarez’de forma giyen deneyimli stoper Francisco Calvo ile anlaştı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Kosta Rikalı futbolcunun 2 yıllık sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Daha önce Konyaspor ve FC Juarez takımlarında forma giyen deneyimli defans oyuncusu Francisco Calvo ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Francisco’ya ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz. Oyuncumuz yarın Mersin’e gelerek takımla çalışmalarına başlayacaktır."

Teknik direktör değişikliği sonrası ilk transfer

Hatayspor, sezon öncesinde teknik direktör değişikliği yaparak takımı yeni bir yapılanmaya soktu. Francisco Calvo, bu yapılanmanın önemli parçalarından biri olarak dikkat çekiyor. Savunma oyuncusunun Süper Lig tecrübesi ve uluslararası düzeydeki performansı, Hatayspor’un gelecek sezonki hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayacak.

Francisco Calvo’nun kariyerine kısa bir bakış

Francisco Calvo, kariyeri boyunca Kosta Rika Milli Takımı'nın da formasını terletti. Konyaspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından, bir süre FC Juarez'de oynayan deneyimli oyuncu, savunmadaki sert ve mücadeleci oyunuyla tanınıyor. Hatayspor’a transferi, taraftarlar arasında heyecan yarattı.

Hatayspor'un hedefleri büyüyor

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de beklentilerin altında kalan Hatayspor, bu sezon yeni teknik direktör ve transferlerle birlikte yükselişe geçmeyi hedefliyor. Francisco Calvo’nun takıma katılması, bu hedefler doğrultusunda atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.