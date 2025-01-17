Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Hatayspor'da, kaleci Visar Bekaj maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kosovalı kaleci, yaptığı kurtarışlarla maçı adeta tek başına sırtladı ve takımı için kritik anlarda devleşti.

"Her şey Allah'tan"

Mücadelenin bitiminin ardından kamera karşısına geçen Bekaj, şükür dolu ifadelerle konuştu: "Elhamdülillah! Öncelikle her şey Allah'tan. Nasibimiz neyse o." dedi. Bu sözler, kalecinin mücadeleye olan inancını ve takıma olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

"Mücadeleyle ayakta kaldık"

"İlk yarıda iyi durduk. Gol dışında pozisyonlara da girdik. Galatasaray'ın ikinci yarı baskıyla başlayacağını biliyorduk. Mücadeleyle ayakta kaldık" diyen Bekaj, takımının gösterdiği direnci ve maçın gidişatını nasıl okuduklarını da dile getirdi.