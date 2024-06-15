Son yıllarda hava sıcaklıklarının artışıyla birlikte meydana gelen depremler arasında bir ilişki olup olmadığı konusu kamuoyunun dikkatini çekiyor. Özellikle Türkiye gibi deprem riski yüksek ülkelerde, bu tür iddialar ve söylentiler halk arasında hızla yayılıyor. Ancak bilimsel veriler bu konuda ne söylüyor? Hava sıcaklıklarının deprem oluşumuna bir etkisi var mı? Yoksa bu sadece bir şehir efsanesi mi?

Depremler, yer kabuğunda biriken enerjinin ani bir şekilde açığa çıkması sonucu oluşur. Bu enerji birikimi, tektonik plakaların hareketi, fay hatları boyunca biriken gerilim ve diğer jeolojik süreçler nedeniyle gerçekleşir. Yerkabuğundaki bu hareketlerin ana nedenleri arasında hava sıcaklıklarının doğrudan bir etkisi bulunmuyor.

Hava sıcaklıkları ve depremler: İlişki var mı?

Bazı halk arasında yaygın olan görüşlere göre, yüksek hava sıcaklıkları yer kabuğunu etkileyerek depremlere yol açabilir. Ancak, bilim insanları bu iddiaların doğru olmadığını belirtiyor. Depremlerin oluşum mekanizması, hava sıcaklıklarından bağımsızdır. Yerkabuğundaki tektonik hareketler ve bu hareketlerin neden olduğu stres birikimi, depremlerin ana sebebidir.

Deprem ve iklim değişikliği: Dolaylı etkiler

İklim değişikliğinin, bazı dolaylı yollarla deprem riskini etkileyebileceği düşünülmektedir. Örneğin, buzulların erimesiyle yer kabuğunda oluşan yük değişiklikleri, bazı bölgelerde mikro depremlere neden olabilir. Ancak bu, hava sıcaklıklarının doğrudan bir deprem tetikleyici olduğu anlamına gelmez.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden Prof. Dr. Ahmet Yaltırak, "Hava sıcaklıklarının artışı ile deprem riski arasında doğrudan bir ilişki bulunmamaktadır. Depremler, tektonik plakaların hareketleri sonucu oluşur ve bu hareketler yeryüzündeki hava şartlarından bağımsızdır" diyor.