Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tarihi bir an yaşandı. Fransız atlet Alice Finot, 3 bin metre yürüyüş yarışında Avrupa rekoru kırdıktan hemen sonra tribünde erkek arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Bu romantik ve beklenmedik teklif, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Rekor kıran performans

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 3 bin metre yürüyüş yarışında Fransız atlet Alice Finot, müthiş bir performans sergileyerek Avrupa rekorunu kırmayı başardı. Finot'un bu başarısı, yarışın en dikkat çeken anlarından biri oldu ve büyük alkış aldı.

Romantik evlilik teklifi

Yarışın ardından tribüne yönelen Alice Finot, erkek arkadaşının yanına giderek diz çöktü ve evlilik teklifinde bulundu. Erkek arkadaşının şaşkınlık ve mutlulukla kabul ettiği teklif, tribündeki seyirciler ve ekran başındaki izleyiciler için unutulmaz bir an olarak kaydedildi.

Sosyal medyada gündem oldu

Finot'un bu romantik teklifi, kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi. Yarış sonrası yapılan evlilik teklifi, izleyicilerin kalbini ısıtarak geniş bir kitle tarafından beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıları, Finot'un hem sportif başarısını hem de cesur ve duygusal evlilik teklifini övgü dolu sözlerle paylaştı.

İşte o teklif;