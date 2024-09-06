Hindistan-Almanya seferini gerçekleştiren Vistara Hava Yolları’na ait bir yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Zorunlu inişin hemen ardından AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızlıca havalimanına sevk edildi.

Uçakta bulunan 247 yolcu ve mürettebat, güvenlik önlemleri altında tahliye edildi. Yetkililer, uçağın kabin ve kargo bölümlerinde detaylı arama çalışması başlattı.

Erzurum’da hava sahası uçuşlara kapatıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, konuya ilişkin açıklamasında, tüm güvenlik ekiplerinin olay yerinde olduğunu belirtti. "Şu an ekipler sahada, valizleri arıyor. AFAD ekipleri, yolcuları güvenli şekilde tahliye etti. Emniyet, polis özel harekat ve tüm birimlerimiz sahada aktif olarak görev yapıyor. Erzurum hava sahası uçuşlara kapatıldı." ifadelerini kullandı.