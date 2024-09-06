İzmir Atatürk Stadyumu, atletizmde yılın en önemli organizasyonlarından biri olan Turkcell Süper Lig'in 2024 sezonu final müsabakalarına 7-8 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacak. Süper Lig, Türkiye'deki en üst düzeydeki atletizm yarışması olarak biliniyor ve bu yıl da birçok önemli sporcu, kulüpleri için sahaya çıkacak.

Kadınlar mücadelesinde ilk kademeyi ENKA Spor Kulübü 149 puanla lider tamamlarken, Fenerbahçe 144 puanla ikinci, Batman Petrol Spor 108 puanla üçüncü oldu. Diğer sıralamalar ise İstanbul BBSK (82), Beşiktaş JK (75), Bursa BB (74), Seyhan Belediye (49), Kırıkkale Olimpik SK (31) şeklinde gerçekleşti.

Erkeklerde ise Fenerbahçe Spor Kulübü 146 puanla birinci, ENKA 144 puanla ikinci sırada yer aldı. Galatasaray 94 puanla üçüncü, Bursa Osmangazi BBSK (93), İstanbul BBSK (79), Konya BBSK (73), Batman Petrol Spor (67), Kırıkkale Olimpik SK (18) ise diğer sıralamaları aldı.