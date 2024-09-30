Rusya’ya ait bir Su-35 savaş uçağı, ABD’ye ait bir savaş uçağına tehlikeli bir şekilde yaklaşarak kazaya neden olma tehlikesi yarattı. Bu olay, Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’nde gerçekleşti.

Görüntülerde, Rus savaş uçağının ABD savaş uçağının manevra yapmasına neden olduğu ve ardından bölgeden uzaklaştığı gözlemlendi. ABD Kuzey Komutanlığı ve Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı Komutanı General Gregory Guillot, durumu kınayarak, “23 Eylül 2024 tarihinde NORAD uçakları, Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’nde Rus askeri uçaklarına güvenli ve disiplinli bir önleme uçuşu gerçekleştirmiştir. Bir Rus Su-35 uçağının davranışı güvensiz ve profesyonelce değildi, bu durum herkesi tehlikeye attı. Profesyonel bir hava kuvvetinde görebileceğiniz bir şey değil,” açıklamasında bulundu.