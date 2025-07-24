Urla Belediyesi, Zeytineli Mahallesi’nde çıkan yangın sonrası zarar gören üreticilere destek elini uzattı. Yangın nedeniyle meraları kullanılamaz hale gelen küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 7 aileye toplam 19 ton saman dağıtıldı. Urla Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından organize edilen yardım, doğrudan üreticilere ulaştırıldı ve yangın sonrası yaşanan sıkıntılar yerinde tespit edildi.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, yaptığı açıklamada, “Zeytineli’de meydana gelen yangın sadece ormanlarımızı değil, aynı zamanda hayvanlarımızı besleyen otlakları da yok etti. Bizler hızlıca harekete geçerek üreticilerimizin yanındayız. Bu saman desteği, üreticimize uzanan bir dayanışma eli ve moral kaynağıdır” dedi. Başkan Balkan, yerel üreticilerin bölgenin kültürünü ve doğayla uyumlu yaşam biçimini taşıyan önemli aktörler olduğunu vurgulayarak, “Onların ayakta kalması Urla’nın değerlerinin yaşaması demektir” diye konuştu.

Saman yardımı alan üreticiler ise destekten hem ekonomik hem de manevi olarak memnun kaldıklarını belirtti. Yangın sonrası zor günler geçiren üreticiler, belediyenin sağladığı yardım sayesinde küçükbaş hayvanlarını beslemeye devam edebilecekleri için minnettarlıklarını dile getirdi.

Urla Belediyesi, yangından etkilenen üreticilere yönelik çalışmalarına önümüzdeki dönemde de devam edeceğini açıkladı.