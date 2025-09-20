Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Akköprü Mahallesi’ndeki orman yangını ikinci gününe girdi. Ekipler, hem karadan hem de havadan müdahaleyi sürdürüyor. Tahliyeler tamamlanırken, bölgede rüzgar etkili olmaya devam ediyor.

Yangının başlangıcı ve müdahale

Yangın, dün saat 00.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Köyceğiz’in kırsal Akköprü Mahallesi’ndeki ormanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Rüzgarın saatte 71 kilometreye kadar çıkması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Gece boyunca 506 personel ve 166 araçla karadan müdahale edilirken, günün ilk ışıklarıyla 10 uçak ve 14 helikopter de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Tahliyeler ve etkilenen alanlar

Akköprü, Sazak ve Pınar mahallelerinden 218 ev boşaltılırken, 582 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yangın nedeniyle 997 küçükbaş ve 582 büyükbaş hayvan güvenli bölgelere alındı. 2 depo ve 2 ahır yangından etkilendi, 10 küçükbaş hayvan yaşamını yitirdi. Bölgede eğitime 1 gün ara verildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, çalışmaların sürdüğü bölgede ekipleri yakından takip etti.

Yangının 2’nci günündeki çalışmalar

İkinci günde de hava araçları yoğun sorti yaparak söndürme çalışmalarına destek veriyor. Rüzgar etkisi nedeniyle alevlerin önünün kesilmesi için ekipler hem havadan hem de karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Soruşturma ve ekipler

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı yangının çıkış nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri incelemelerini sürdürürken, söndürme çalışmalarına farklı illerden gelen orman ve itfaiye ekipleri de katılıyor.