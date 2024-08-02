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İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Yassıören mevkiinde bir şerit trafiğe kapatıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada İstanbul Havalimanı’nda çalıştığı öğrenilen dokuz kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Oto yol u Arnavutköy mevkiinde havalimanı personel ini taşıyan minibüs şarampole uçtu. Kazada havalimanında çalışan dokuz kişi yaralandı.

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