Almanya'nın başkenti Berlin'deki Brandenburg Havalimanı'nda, uzun süredir terk edilmiş bir araç dikkatleri üzerine çekti. Hannover plakalı Volkswagen Golf marka otomobilin otopark ücreti, 200 bin euroyu geçti.

Alman medyasındaki haberlere göre, Berlin-Brandenburg (BER) Havalimanı’nın terminal girişindeki yolcu indirme-bindirme alanında duran bu aracın sahibi hala ortaya çıkmadı. Aracın çalıntı olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.

Havalimanındaki bu bölgede yolcu indirme ve bindirme için 10 dakikalık ücretsiz kullanım süresi tanınıyor. Ancak bu süre aşıldığında, saatlik ücretin 23 euro olduğu belirtildi. Bu durum, aracın uzun süre park alanında kalmasıyla astronomik bir otopark ücreti oluşmasına neden oldu.

Havalimanı otopark işletmecisi Apcoa, konuyu çözmek adına yetkililerle görüşmeler başlattı. Ancak şu ana kadar araçla ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamadı.

Brandenburg Havalimanı’ndaki bu gizemli araç hem yüksek park ücreti hem de sahibine ulaşılamaması nedeniyle ilginç bir hikâyeye dönüşmüş durumda.