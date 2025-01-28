Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 28 Ocak Salı günü Neyzen Tevfik Caddesi’ndeki heykelinin önünde düzenlenen anma törenine, Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

“Her yönüyle sanatçıydı”

Tören, Ney Sanatçısı Canan Özden’in Neyzen Tevfik’in hayatına dair yaptığı anlamlı konuşmayla başladı. Özden, Neyzen Tevfik’in yalnızca bir müzik insanı değil, aynı zamanda düşünceleri ve şiirleriyle çok yönlü bir sanatçı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Özgürlükçü yapısı, felsefi ve tasavvufi yönleriyle insanlığa dokunan bir kişilikti. Sazına yansıyan bu çok yönlülüğü, onu ölümsüz kılıyor. Günümüzde hâlâ Neyzen Tevfik’ten söz ediliyor, çünkü o sadece bir sanatçı değil, bir insanlık sembolüydü.”

“Bodrum’un sanat mirası”

Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu ise yaptığı konuşmada, Neyzen Tevfik’in sanatın, felsefenin ve insan sevgisinin öncüsü olduğuna vurgu yaparak, “Bodrum, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle pek çok değerli sanatçıya ev sahipliği yapmış bir coğrafyadır. Neyzen Tevfik de bu isimlerden biridir. Hayata karşı muhalif duruşu, dünya malı yerine sanatı, felsefeyi ve varoluşu tercih etmesiyle iz bırakan bir isim olmuştur. Onun neyinin tınısı hâlâ kulaklarımızda. Gelecek nesillere Neyzen Tevfik gibi değerlerimizi tanıtmayı sürdüreceğiz” diye aktardı.

Törenin ardından Ney Sanatçısı Canan Özden tarafından gerçekleştirilen ney dinletisi, duygusal anlara sahne oldu. Neyin büyülü tınısı eşliğinde vatandaşlar, Neyzen Tevfik’i saygı ve özlemle andı.