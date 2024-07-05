Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün 2024 Haziran ayı hava yolu istatistiklerini paylaştı. Uraloğlu, bu dönemde iç hat uçak trafiğinin 83 bin 21, dış hat uçak trafiğinin ise 88 bin 322'ye ulaştığını belirtti. Toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte 217 bin 663'e yükseldi.

Yolcu trafiğinde yüzde 7,9 artış

Haziran ayında Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 9 milyon 48 bin 214'e, dış hat yolcu trafiği ise 13 milyon 645 bin 102'ye ulaştı. Direkt transit yolcular dahil toplam yolcu trafiği 22 milyon 723 bin 642 olarak kaydedildi. 2023 yılının aynı ayına göre iç hat yolcu trafiğinde yüzde 6,4, dış hat yolcu trafiğinde ise yüzde 9,1 artış gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı'nda rekor yolcu sayısı

İstanbul Havalimanı'nda Haziran ayında 7 milyon 55 bin 51 yolcuya hizmet verildi. İç hatlarda 1 milyon 620 bin 581, dış hatlarda ise 5 milyon 434 bin 470 yolcu taşındı. Uçak trafiği toplamda yüzde 1 artış gösterdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3,6 milyon yolcu

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 825 bin 301, dış hatlarda ise 1 milyon 788 bin 413 olmak üzere toplamda 3 milyon 613 bin 714 yolcuya hizmet verildi. Uçak trafiği toplamda yüzde 4, yolcu trafiği ise yüzde 13 artış gösterdi.

İlk altı ayda 104 milyon yolcu

2024 yılının ilk altı ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 431 bin 991, dış hatlarda ise 387 bin 113 oldu. Toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte 1 milyon 71 bin 801'e ulaştı. Yolcu trafiği ise iç hatlarda yüzde 10,2, dış hatlarda yüzde 13,1 artışla 104 milyon 833 bin 309 olarak kaydedildi.

İstanbul Havalimanı'nda 38 milyon yolcu

İstanbul Havalimanı, ilk altı ayda iç hatlarda 8 milyon 154 bin 410, dış hatlarda ise 29 milyon 938 bin 219 yolcu ağırladı. Toplam yolcu trafiği yüzde 7 artış gösterdi.

Turizm merkezlerinde artış

Turizm merkezlerindeki havalimanlarında, iç hatlarda 8 milyon 604 bin 682, dış hatlarda ise 15 milyon 286 bin 409 olmak üzere toplamda 23 milyon 891 bin 91 yolcuya hizmet verildi. Antalya Havalimanı'nda toplam 14 milyon 574 bin 33 yolcu taşındı.