HAVELSAN ve INNOVANCE’tan dijital dönüşümde yerli adım

Türkiye’nin savunma ve bilişim teknolojilerinde öncü firması HAVELSAN ile OYAK’ın teknoloji yatırımı INNOVANCE, yerli dijital dönüşüm projelerine katkı sağlamak üzere stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladı. İstanbul’da gerçekleşen törende kurumların üst düzey yöneticileri protokole imza attı.

KOVAN platformu daha geniş ölçekte yaygınlaştırılacak

İş birliği kapsamında HAVELSAN’ın geliştirdiği yeni nesil iş yönetim sistemi KOVAN, INNOVANCE’ın uygulama ve entegrasyon kabiliyetiyle daha geniş ölçekte kurumların kullanımına sunulacak. Bu sayede Türkiye'nin kamu ve özel sektöründe yerli dijital dönüşüm hız kazanacak.

Yerli, güvenli ve sürdürülebilir çözümler

120 kişilik mühendis kadrosuyla HAVELSAN, sadece KOVAN üzerine yoğunlaşırken; 1000’in üzerinde yazılımcıya sahip INNOVANCE ise sistemin uygulanması ve yaygınlaştırılması süreçlerinde görev alacak. Ortaya konan mühendislik gücüyle kurumlara tamamen yerli, güvenli ve sürdürülebilir çözümler sunulacak.

KOVAN, kamu ve özel sektör için güçlü alternatif

Yapay zekâ, büyük veri ve blok zinciri gibi ileri teknolojilere entegre çalışabilen KOVAN; insan kaynakları, finans, lojistik gibi temel iş süreçlerinin güvenli bir şekilde yönetilmesini sağlıyor. Sistem hem kamu hem özel sektör projelerinde aktif olarak kullanılıyor.

Azerbaycan’a teknoloji ihracatı da sağlanıyor

HAVELSAN KOVAN, başta Savunma Sanayii Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, YSK ve BOTAŞ olmak üzere birçok büyük kuruma hizmet verirken, Azerbaycan’daki dijital altyapı dönüşüm projeleriyle Türkiye’nin teknoloji ihracatına da katkı sağlıyor.

INNOVANCE: Yurt içinde ve dışında güçlü büyüme

INNOVANCE, Almanya, Romanya, İngiltere ve Umman gibi ülkelerdeki iştirakleriyle global ölçekte büyürken, Türkiye’de başta kamu projeleri olmak üzere birçok alanda dijital dönüşümün öncülüğünü sürdürüyor.