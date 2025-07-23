İzmir’in Çeşme ilçesinde su ihtiyacını karşılayan Kutlu Aktaş Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 12’ye kadar düştü. Su seviyesinin kritik düzeye gerilemesi nedeniyle ilçede belirli saatlerde su kesintisi uygulanacak.



Barajda su seviyesi yüzde 12’ye geriledi

Kurak geçen kış ve bahar aylarının ardından yazın da yeterli yağışın olmaması, Kutlu Aktaş Barajı’ndaki su miktarını ciddi ölçüde etkiledi. Son ölçümlere göre barajın doluluk oranı yüzde 12 seviyesinde. Bu miktarın Çeşme’nin yalnızca yaklaşık 10 günlük su ihtiyacını karşılayabileceği belirtiliyor.

Gece saatlerinde su kesintisi başlıyor

Yetkililer, mevcut suyun daha uzun süre yetebilmesi için ilk etapta gece saat 23.00 ile sabah 06.00 arasında su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Su kullanımının devam etmesi halinde kesintilerin gündüz saatlerine de kaydırılabileceği ifade edildi.

Belediyelerden ortak su tasarrufu çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Çeşme Belediyesi, su krizine karşı koordineli şekilde çalışma yürütüyor. Her iki belediye de vatandaşlara su tasarrufu yapmaları yönünde çağrıda bulundu.