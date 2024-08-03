Çorum Hitit Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırmada, havuç kabuğundan elde edilen melanin bileşiğinin akciğer hücreleri üzerindeki antikanser özellikleri belirlendi. Mühendislik Fakültesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Gamze Nur Müjdeci liderliğindeki bu proje, doğal ve sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen melaninin potansiyelini incelemek amacıyla başlatıldı.

TÜBİTAK destekli çalışma

TÜBİTAK tarafından desteklenen çalışmada, havuç kabuğundan elde edilen melaninin, akciğer hücreleri üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde incelendi. Müjdeci, elde edilen bulguların biyoteknoloji ve kanser tedavisi alanlarında yeni fırsatlar sunma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Farklı tarımsal ürünler üzerinde araştırmalar

Proje kapsamında, birçok tarımsal üründen melanin elde etme çalışmaları gerçekleştirildi. Müjdeci, havuç kabuğu, karpuz kabuğu, kavun kabuğu, soğan kabuğu ve melas üzerinde yapılan denemelerde en yüksek miktarda melaninin havuç kabuğundan elde edildiğini belirtti. İleri çalışmalar sonucunda, elde edilen melaninin antikanser ve antioksidan özellikleri de ortaya kondu.

Bu bulgular, gelecekte kanser tedavisi ve biyoteknoloji alanlarında önemli adımlar atılmasına olanak tanıyabilir.