Gaziantep'te, bağ evinin bahçesindeki havuza düşen 10 yaşındaki kız çocuğu, hastanede hayatını kaybetti. Olay, Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde gece saatlerinde gerçekleşti.

Olayın detayları

İddiaya göre, 10 yaşındaki Rem Aksoy, ailesinin bağ evinin bahçesindeki havuza düştü. Ailesi, kızlarının çırpındığını fark ederek hızlı bir şekilde müdahale etti ve baygın haldeki küçük kızı sudan çıkardı.

Hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Rem'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu ambulansla Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Rem Aksoy kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.