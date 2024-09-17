‘Hayat Biz Hazırız’ Gençlik Kampı, 9. Kez Çeşme’de Başladı

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF) tarafından bu yıl 9.’su düzenlenen ‘Hayat Biz Hazırız’ Gençlik Kampı, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen 27 bursiyer üniversite öğrencisi genç kızın katılımıyla Çeşme Şifne Termal Otel’de başladı. 16-21 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen kampta, katılımcılar kariyer ve kişisel gelişim eğitimlerinin yanı sıra meditasyon, yüzme, yürüyüş gibi etkinliklerle dolu dolu bir hafta geçirecekler.

“Hayata hazır genç kadınlar yetiştiriyoruz”

Kampın açılış konuşmasını yapan Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Başkanı Betül Elmasoğlu, TSKF’nin 12 şehirde 34 kulübe ve 1000’e yakın üyeye sahip uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti. Elmasoğlu, “Kadınların ve kız çocuklarının hakları, ekonomik ve sosyal gelişimleri için çalışıyoruz. Hedefimiz, özgüvenli ve hayata hazır genç kadınlar yetiştirmek” dedi.

Akademik ve sosyal gelişim için fırsatlar

Elmasoğlu, kampın bursiyerlerin hem akademik hem de sosyal gelişimine katkı sağlamayı hedeflediğini belirterek, genç kızların kariyer bilinciyle hayata atılmalarına destek olduklarını vurguladı. Ayrıca, kampın planlanmasında emeği geçen TSKF Burs Komisyonu’na, gönüllü eğitmenlere ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’ye teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından viyolonsel sanatçısı Adasu Akın, mini bir konser vererek katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Kampın açılış etkinliği, düzenlenen kokteyl ile sona erdi.