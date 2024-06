Hayat Boyu Öğrenme Haftası nedir?

Hayat Boyu Öğrenme Haftası, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2009 yılında başlatılan, her yıl Haziran ayının ilk haftasında düzenlenen ve toplumda öğrenmeye ve eğitime olan farkındalığı artırmayı amaçlayan bir etkinlik haftasıdır. Bu hafta kapsamında çeşitli konferanslar, seminerler, atölyeler ve paneller düzenlenerek, bireylerin her yaşta ve her koşulda öğrenme imkanlarına sahip olduğuna dair mesajlar verilmektedir.

Nasıl ortaya çıktı?

Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın ortaya çıkışı, Avrupa Birliği'nin 2000 yılında açıkladığı "Hayat Boyu Öğrenme Memorandumu" ile bağlantılıdır. Bu memorandumda, 21. yüzyılda yaşam boyu öğrenmenin önemi vurgulanmış ve üye ülkelere bu alanda çalışmalar yapmaları için teşvikte bulunulmuştur. Türkiye de bu memoranduma taraf olan ülkelerden biridir ve bu çerçevede Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nı düzenlemeye başlamıştır.

Haftanın temel hedefleri neler?

Bireylerin her yaşta ve her koşulda öğrenme imkanlarına sahip olduğunu vurgulamak

Toplumda lifelong learning (hayat boyu öğrenme) kültürünü yaygınlaştırmak

Farklı eğitim ve öğretim yöntemlerini tanıtmak

Bireylerin ve kurumların öğrenmeye teşvik edilmesi

Sürdürülebilir kalkınma için eğitim ve öğrenmenin önemini vurgulamak

Bu haftada nasıl etkinlikler yapılıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi bir program hazırlanmakta ve bu program tüm Türkiye'deki eğitim kurumlarına iletiliyor.

Eğitim kurumlarında konferanslar, seminerler, atölyeler ve paneller düzenleniyor.

Kütüphanelerde kitap fuarları ve okuma etkinlikleri organize ediliyor.

Halk eğitim merkezlerinde yetişkinlere yönelik kurslar ve programlar düzenleniyor.

Medya organlarında lifelong learning ile ilgili haber ve programlar yapılıyor.

Hafta hakkında bilgi edinebileceğiniz bazı kaynaklar şu şekilde:

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme web sitesi: https://hbogm.meb.gov.tr/

UNESCO Hayat Boyu Öğrenme web sitesi: https://www.uil.unesco.org/en

Avrupa Komisyonu Hayat Boyu Öğrenme web sitesi: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/lifelonglearning/index.html