İEÜ Medical Point Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden Prof. Dr. Aslı Aslan, okulların açılmasıyla birlikte artışa geçen viral hastalıklar konusunda ailelere önemli uyarılarda bulundu. Aslan, el hijyeninin hastalıklarla mücadelede kritik bir rol oynadığını belirterek, ailelerin çocuklarına doğru el yıkama alışkanlıklarını kazandırmaları gerektiğini vurguladı.

El yıkamanın önemi

Okulların açılmasıyla çocukların kalabalık ortamlarda daha fazla zaman geçirdiğini belirten Prof. Dr. Aslı Aslan, “Çocuklar ellerini çok kısa sürelerde yıkıyorlar, bu da virüslerin yayılmasını kolaylaştırıyor. Ailelerin çocuklarına 20 saniyeden az sürede yıkamanın yetersiz olduğunu öğretmeleri gerekiyor” dedi. Aslan, tırnak aralarının temizlenmesi ve doğru şekilde hapşırmanın da enfeksiyonlardan korunmada önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Sağlıklı beslenme ve uykunun rolü

Viral hastalıklara karşı korunmada iyi beslenme ve düzenli uykunun büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Prof. Dr. Aslan, “Sağlığın temeli iyi bir beslenme ve uyku düzenidir. Aileler çocuklarının yeterli besin almasına ve düzenli uyumasına dikkat etmeli” diye konuştu.

Hasta çocukları okula göndermeyin

Prof. Dr. Aslı Aslan, enfeksiyon belirtileri gösteren çocukların okula gönderilmemesi gerektiğinin altını çizdi. “Ateş, öksürük, enfeksiyon gibi belirtiler gösteren çocukların evde dinlenmesi ve bol sıvı tüketmesi önemlidir. Hasta çocukları okula göndermek, hastalığın yayılmasına neden olabilir” uyarısında bulundu.