Azerbaycan’ın milli lideri Haydar Aliyev, ölümünün 21. yıl dönümünde İzmir’de düzenlenen anlamlı bir törenle anıldı. Törenin özel anlarından biri de, Aliyev’in büstünün yanı sıra Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstünün açılmasıydı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra SOCAR yetkilileri, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Rashad Mammadov ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Tugay: "İki kardeş halkın dayanışması"

Törende konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türkiye ve Azerbaycan’ın yüzyıllardır süregelen kardeşliğini ve dayanışmasını vurguladı. Başkan Tugay, "Bugün iki kardeş halkın, Türkiye ve Azerbaycan’ın yüzyıllardır süregelen dayanışması ve ortak gelecek inancını bir kez daha hatırlıyoruz," diyerek, Aliyev’in "bir millet, iki devlet" anlayışının önemine değindi.

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Ayrıca, İzmir’in yaklaşık 40 yıldır Bakü ile kardeş şehir olduğunu belirtti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Azerbaycan’a duyduğu vefaya dikkat çekti.

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Büstler açıldı, fotoğraf sergisi gezildi

Törenin ardından, SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Kanan Mirzayev, SOCAR CEO’su Elchin Ibadov, SOCAR Yönetim Ofisi Başkanı Hafiz Zeynalov ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Rashad Mammadov protokol konuşmaları yaptı. Konuşmalarda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi kardeşlik ilişkisine vurgu yapıldı. Ardından Atatürk ve Aliyev’in büstleri açılarak çelenkler sunuldu. Anma programı, açılan fotoğraf sergisinin gezilmesiyle son buldu.

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Muhabir: Oğuz Yörük