İzmir Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Aralık 2024 günü saat 09.00 itibarıyla yapılan kontrollerde yol ve hava durumu ile ilgili bilgi verdi. Sürücüler için önemli uyarılar ve trafik akışı raporu güncellendi.

Güncel hava durumu

Şehir genelinde hava açık ve rüzgarsız. Görüş mesafesi sorunsuz, ancak sabah erken saatlerde bazı bölgelerde nemden kaynaklanan hafif sis görülebiliyor. Sürücülerin dikkatli olmaları öneriliyor.

Trafik akışı ve yol durumu

Ana Yollar: İzmir çevre yollarında trafik akışı normal seyrinde. Sabah saatleri yoğunluğunun etkisiyle Bornova, Karşıyaka ve Balçova yönlerinde kısa süreli yavaşlamalar gözlemlendi.

Kontrollü Bölgeler: Bölge Trafik Denetleme Şube ekiplerinin Bornova çıkışı ve Çeşme otoyolunda yaptığı kontroller sorunsuz tamamlandı.

Yol Çalışmaları: Konak Tüneli ve Menemen yönlerinde devam eden yol bakım çalışmaları nedeniyle şerit daralmalarına dikkat edilmesi gerekiyor.