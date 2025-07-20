İzmir Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü personeli Haydar İnanır, vefatının birinci yılında evinin önünde düzenlenen törenle anıldı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay da katıldı.



Haydar İnanır İçin Dualar Okundu

Henüz 33 yaşında hayatını kaybeden Haydar İnanır, İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve sevenleri tarafından anıldı. Anma töreni, İnanır'ın evinin önünde gerçekleşti. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi.

Tugay Çifti Taziye Ziyaretinde Bulundu

Törene katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, İnanır’ın eşi Yağmur İnanır’a başsağlığı dileklerini iletti. Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, belediye bürokratları ve meclis üyeleri de törende hazır bulundu.

Hayır Yemeği İkram Edildi

Anma programı kapsamında, duaların ardından katılımcılara hayır yemeği ikram edildi. İnanır’ın yakınları ve mesai arkadaşları duygu dolu anlar yaşadı.