Ablasının ölüm haberini sosyal medya üzerinden duyuran Cepkin, "Canım ablamı kaybettik, koşulsuz iyilikti benim için" ifadelerini kullandı. Sanatçının ablası için yarın Feriköy Surp Vartanants Ermeni Kilisesi'nde bir tören düzenlenecek.

Sayısız şarkıya imza atan ve güçlü sesiyle tanınan Hayko Cepkin, X hesabından yaptığı paylaşımda ablasının ölümünü duyurarak takipçileriyle acısını paylaştı. Cepkin, "Canım ablamı Janet'i kaybettik. Koşulsuz iyilikti benim için. Huzur içinde uyusun" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Tören Feriköy Surp Vartanants Ermeni Kilisesi'nde

Janet Kalustyan için yarın saat 15.00'te Feriköy Surp Vartanants Ermeni Kilisesi'nde bir cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından Kalustyan, Şişli Ermeni Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek. Genç kadının ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.