Keşanlı iki teknik adam Edirne TÜFAD Kongresi’nde başarılarından dolayı ödüllendirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Anafartalarspor Antrnörü Hayrettin Yıldız ve Fatih Anlar Evreşespor’da üst üste kazandığı şampiyonluklardan dolayı ödüllendirildi.

Yıldız’a antrenörlük hayatının 30.yılını aşması nedeniyle TÜFAD Başkanı Erdoğan Öztürk tarafından yaşam boyu Onur ödülü ve Fatih Anlar’a da Evreşespor’da üst üste kazandığı şampiyonluklar nedeniyle Edirne’nin futbol efsanesi Arda Denizeri tarafından ödülleri takdim edildi.

Yıldız ve Anlar’ı kutluyor, antrenörlük hayatında nice başarılar diliyoruz.