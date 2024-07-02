ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), "Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Yıllarında Macarlar" konulu konferansa ev sahipliği yaptı.

"2024 Macar-Türk Kültür Yılı" kapsamında Zonguldak BEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesince düzenlenen, Macar Ulusal Müzesi ile Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezinin paydaşlığını yaptığı program, Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, açılış konuşmasında konferansa ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Özölçer, 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı'ya sığınan Macarlar yoluyla resmi düzeyde artan dostluk ve ilişkilerin, I. Dünya Savaşı'nda da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Osmanlı Devleti'nin aynı ittifakta yer almasıyla pekiştiğine değinerek, Kurtuluş Savaşı sürecinde de Macarların büyük destek sunup Türkler lehine kamuoyu oluşturmaya çalıştığını anlattı.

Bu dostluğun 100. yılında ilan edilen "2024 Türk-Macar Kültür Yılı" kapsamında üniversite olarak bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirten Özölçer, konferansın düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti.

- "Macarlar ve Türkler arasındaki ilişkilerin hikayesi, tarihi çok uzun geçmişe dayanıyor"

Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi Kültür Ataşesi Gergo Kovacs da etkinliğin hem Türk-Macar ilişkileri hem de kendisi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bir mimar olarak kendisinin de uzun süre Macaristan'da Osmanlı dönemi eserlerini incelediğini aktardı.

Kovacs, bu dostluğun Macarlar tarafından unutulmadığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Macarlar ve Türkler arasındaki ilişkilerin hikayesi, tarihi çok uzun geçmişe dayanıyor. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Macarlar ve Türkler arasındaki ilişki bir kat daha arttı. 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti ilk dostluk anlaşmasını Macaristan ile imzaladı. Bunun 100. yıl dönümünü sene boyunca kutluyoruz. 18 Aralık 2023'te Macaristan'da dostluk anlaşmasının 100. yılı törenle kutlandı. Macaristan ve Türkiye arasında kültür yılı başladı. Bu kültür yılı esnasında sadece Macar kültürü Türkiye'de değil, Türk kültürü de Macaristan'da tanıtılıyor. 100. yıl dönümüne ithafen iki ülkenin Kültür Bakanlıkları tarafından 100 etkinlik düzenlenmesine karar verildi. Türkiye'nin 15 şehrinde gerçekleşti. Bu bizim için de çok güzel fırsat. Bu güzel ülkenin her noktasını görmüş, tanımış oluyoruz."

Zonguldak BEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Yücel Namal, Türkler ile Macarların tarihsel kökenleri itibariyle dost ve kardeş iki millet olduğunu, Kurtuluş Savaşı sırasında Macar kamuoyundaki kuvvetli Türk taraftarlığı ve desteğinin, yeni kurulan cumhuriyetin dost ve kardeşliğiyle pekiştirildiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Özölçer, Kovacs ve Namal'a teşekkür belgesi takdim etti. Daha sonra fuaye alanındaki sergi gezildi. Kovacs, sergi hakkında Özölçer ve protokol üyelerine bilgi verdi.