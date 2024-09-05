Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı. Yeni OVP’ye göre 2024 için enflasyon yüzde 41,5 olarak belirlenirken, 2025'te yüzde 17,5'e, 2027'de ise yüzde 7'ye kadar düşmesi bekleniyor. Ancak Ekonomist Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, yapılan projeksiyonların gerçekçi olmadığını ve yurttaşa umut vadeden bir yaklaşım içermediğini vurguladı.

"Enflasyon hedefleri: Gerçekçi mi?"

Orta Vadeli Program, enflasyonun 2024’te yüzde 41,5 olmasını öngörüyor. Bu oran, önceki OVP’de yüzde 33’tü. Aynı şekilde, 2025 hedefi yüzde 15,2’den 17,5’e çıkarıldı. 2026 yılı için ise hedef yüzde 8,5’ten yüzde 9,7’ye yükseltildi. Prof. Dr. Kozanoğlu, bu tahminlerin aşırı iyimser olduğunu ve özellikle 2025'te beklenen %17,6'lık enflasyon hedefinin gerçekçi olmadığını belirtti.

Büyüme ve işsizlik oranları

OVP’de 2024 için %3,5, 2025 için %4 büyüme hedefi yer alıyor. Ancak Kozanoğlu, mevcut sıkı para politikaları altında bu büyüme oranlarının yakalanamayacağını savunuyor. 2024’te büyümenin %2 civarında olacağını ve işsizliğin %10’a yükseleceğini öngörüyor. 2025 yılında ise büyüme %2 seviyesinde kalırken, işsizlik oranının %13-14 seviyelerine çıkabileceğini belirtiyor.

Döviz kuru tahminleri gerçekçi mi?

OVP, 2025 için dolar kurunu 42 TL, 2027’de ise 46,9 TL olarak öngörüyor. Ancak bu tahminler, enflasyon beklentilerine kıyasla TL'nin reel değer kazanacağını gösteriyor. Prof. Dr. Kozanoğlu, bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde cari açığın artacağını ve döviz ihtiyacının daha da yükseleceğini söylüyor. Bu da tahminlerin gerçekleşmesini zorlaştırıyor.

Program, 2027 yılında kişi başı gelirin 20.420 dolara çıkacağını öngörüyor. Ancak Kozanoğlu, bu artışın zenginleşmenin bir sonucu olmadığını, TL'nin değer kazanmasıyla bağlantılı aritmetik bir hesap olduğunu vurguluyor. Dövizde olası bir sıçramanın kişi başı gelirde düşüş yaratacağını belirtiyor.

"Program gerçekçi mi?"

Prof. Dr. Kozanoğlu, OVP’de yurttaşın hayat pahalılığı ile nasıl başa çıkacağına dair somut bir adım olmadığını ifade ediyor. Enflasyon hedefleri tutturulsa bile, yurttaşın satın alma gücünün artacağına dair bir işaret bulunmuyor. OVP'nin iyimser tahminleri, reel ekonominin şartlarıyla uyuşmuyor ve bu durum, yurttaşın yüzünü güldürecek vaatlerin eksikliğini ortaya koydoğunu aktararak konuşmasını tamamladı.