CHP Niğde Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, hayvancılık sektöründe yaşanan derin sorunları yerinde inceleyerek üreticilerin sesini duyurmaya devam ediyor. Niğde Ulukışla, Altunhisar ve Merkez ilçelerinde üreticilerle ve Damızlık Birliği Başkanlarıyla bir araya gelen Gürer, hayvancılığın çöküşe sürüklendiğini ifade etti. "Her yerde süt yemi ve ahır giderleri artmasına rağmen çiğ süt fiyatlarının düşük tutulması üreticiyi zorluyor. Besiciler bu işten kazanç sağlayamazken, raflardaki süt ve et fiyatları ise el yakıyor" dedi.

"Hayvancılığı sürdürmek hayal oldu"

Gürer, Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği 14,65 TL'lik tavsiye fiyatının uygulanmadığına dikkat çekerek, "Bölgemizde süt toplayıcıları çiğ süt için litrede 11-12 lira gibi düşük fiyatlar teklif ediyor. Saklama imkanı olmayan küçük işletmeler sütlerini zararına satmak zorunda kalıyor. 50 kg'lık yem torbası 600 TL’yi geçmiş durumda. Bu şartlarda üretici nasıl ayakta kalacak?" diye sordu. Gürer, besicilerin süt fiyatlarını su, sakız ve simit gibi temel ürünlerle kıyasladığını belirterek, “Bu koşullarda hayvancılığı sürdürmek hayal oldu" dedi.

"Sakız sütten daha pahalı"

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Bilgehan Güney de fiyat dengesizliğine dikkat çekti. "Geçen gün bir benzin istasyonuna uğradım, bir şişe su ve sakız aldım. Bir sakız 35 TL! Bir sakız parasına 3,5 litre süt satmamız gerekiyor. Bu adil mi?" diye sordu. Güney, bu adaletsizliğin bir an önce düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

"Hayvanlar kesime gidiyor"

Besici Süleyman Demirbaş ise hayvancılık sektöründe yaşanan krizin derinleştiğini ifade etti. "Bir zamanlar 485 hayvanımız vardı, bugün 350’ye düştük. Üretim yapamıyoruz, aksine küçülüyoruz. Yılda 80-100 hayvan arttırmamız gerekirken, sürekli azalıyoruz" dedi. Demirbaş, fabrikaların süt almadığını ve hayvanları kesime göndermek zorunda kaldıklarını belirtti.

Destek değil, istikrar istiyorum

Besici Nevzat Genişyürek ise fiyat istikrarı talep ederek, "Ben destek falan istemiyorum. 2011 yılında 1 litre sütle ne kadar yem alabiliyorsam, bugün de aynı oranın sağlanmasını istiyorum" diye konuştu.

Tarımın stratejik önemi

CHP'li Ömer Fethi Gürer, tarımın stratejik bir alan olduğunu ve yanlış tarım politikalarının Türkiye’yi dışa bağımlı hale getirdiğini vurguladı. "Eğer tarımı bitirirsek, dışa bağımlı hale geliriz. Yanlış politikalar nedeniyle ithalat kaçınılmaz oldu. Üretici hayvanına bakamıyor, yem sorununu çözemiyor" dedi. Gürer, son yıllarda artan hayvan ithalatına rağmen, Türkiye’nin hayvan varlığının azalmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Süt fiyatları yerinde sayıyor

Besici Yavuz Solak ise girdi maliyetlerinin hızla arttığını, ancak süt fiyatlarının yerinde saydığını belirtti. "SSK primleri, elektrik ve mazot fiyatlarına gelen zamlarla çiftçi tamamen zor durumda. Süt fiyatları ise marketlerde 2-3 katına çıkmış durumda, bu kabul edilemez" dedi.