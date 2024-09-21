İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda, yurt dışında tutuklu olan Beratcan Gökdemir’in liderliğini yaptığı organize suç örgütüne karşı düzenlenen “Kuyu-27” operasyonunda 32 şüpheli yakalandı.

Operasyonun ayrıntıları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütünün Antalya merkezli olarak 6 ilde faaliyet gösterdiği belirlendi. Antalya, İstanbul, Adana, İzmir, Konya ve Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlar sonucunda, örgütün iş insanlarına yönelik haraç alma, darp, silahlı tehdit ve mala zarar verme gibi suçlar işlediği tespit edildi.

32 şüpheli gözaltına alındı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen “Kuyu-27” operasyonu kapsamında, Beratcan Gökdemir’in liderliğini yaptığı örgüte bağlı 32 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, iş insanlarına yönelik tehdit ve saldırılarla haraç topladığı, ayrıca kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama ve mala zarar verme gibi suçlara karıştığı belirlendi. Operasyonlarda ayrıca 23 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, uyuşturucu maddeler ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.