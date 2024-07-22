AK Parti’nin sokakta yaşayan hayvanlara “ötanazi” (öldürme) yolunu açan kanun teklifi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülüyor.

Geçen hafta tartışmalı geçen görüşmelerden sonra bugün de hayvan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin salona alınmadı. Komisyon toplantı salonuna giden koridorda görevliler yoğun güvenlik önlemi aldı, koridordaki televizyon kaldırıldı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yasa teklifinin toplumun geniş kesimlerince takip edildiğini, konunun çok hassas olduğunu, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Türkiye Barolar Birliği gibi ilgili sivil toplum örgütü temsilcilerinin de komisyon salonuna alınmasını gerektiğini belirtti.

Sokakta yaşayan hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci başkanlığında tekrar başladı.

Meclise gelen hayvan hakları savunucularının komisyonu seyrettiği televizyonun kaldırılması nedeniyle yasa teklifine muhalif milletvekilleri Kirişci’ye tepki gösterdi.

Muhalifet partili vekillerin televizyonun tekrardan kurulması isteğinin reddedilmesi üzerine tartışma büyüdü.

Komisyon Başkanı Kirişçi, kaldırılan televizyonla ilgili “Televizyon zarar görmüş, tamir edildikten sonra yeniden monte edecekler” deyince bir muhalefet partili vekil, “Benim odamdaki televizyonu alabilirler. Trafoya girdiği gibi televizyona da mı kedi girdi” diye tepki gösterdi.

Milletvekilleri Veteriner Hekimler Birliği Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği Hayvan Hakları Komisyon Başkanı’nın toplantıya katılımının sağlanmasını talep etti.

Görüşmelerin canlı yayımlanması talebi kabul edilmedi

CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, Genel Kurul önündeki ekrana toplantının görüntülerinin yansıtılması talebini iletti.

Komisyon Başkanı Kirişçi, komisyonlardan canlı yayın yapılması Meclis’in geleneği olmadığını savundu “Zaten burada telefonlardan canlı yayın yapıyorsunuz. Bununla yetinelim” diyen Kirişçi, toplantının canlı yayımlanması talebini doğru bulmadığını söyledi.

Aradan sonra tekrar başlayan görüşmelerde Başkan Kirişçi, ekran konusunda bir adım atılmayacağını, komisyona talep edilen katılımcıların alınmayacağını ve komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin söz almayacağını söyleyerek toplantıyı başlattı. Bunun üzerine muhalefet milletvekilleri “Böyle bir usul yok”, “Bu şekilde başlatamazsınız” diyerek tepki gösterdi.

“Bir fon hazırlayalım, kısırlaştıralım, aşılatalım, yaşatalım”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Bizim hukukumuzda ‘ötenazi’ yok. Bizim CHP olarak bir teklifimiz var. Bu sorunu çözmek için bir fon hazırlayalım, hayvanları kısırlaştıralım, aşılatalım, yaşatalım” dedi.

2019’a kadar belediyelerin büyük çoğunluğunun AK Parti’de olduğunu ancak sorunun bugüne kadar çözemediklerini vurgulayan Başarır, “Teklifimize AKP seçmeninin yüzde 40’ı mantıklı diyor. MHP seçmeninin yüzde 60’ı mantıklı diyor. Seçmeninizin yarısı ötenazi kararını doğru bulmuyor. Bu yasa çıkarsa toplumda büyük infialler olacak” ifadesini kullandı.

Üç madde kabul edilmişti

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin komisyondaki görüşmelerine 17 Temmuz'da başlanmıştı. Yoğun kavga ve tartışmaların yaşandığı komisyon 22 saat sürmüş teklifin üç maddesi AKP’li ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmişti.

AK Parti'nin sokakta yaşayan hayvanlara "ötanazi" yapılmasını içeren yasa teklifinin, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonundaki görüşmelerine gazetecilerin, sivil toplum kuruluşu üyelerinin ve gazetecilerin alınmaması damgasını vurdu. Konuya dair açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel, 2019’da TBMM’nin hazırladığı raporu hatırlatarak "Kırmızı alarmdayız. Çok özel ve sağlık sorunlarına dayalı mazeretler hariç grubumuz mücadelesini sürdürecek" demişti.

Geçen hafta partisinin grup toplantısında konuşan Müsavat Dervişoğlu, sokak hayvanlarının hedef alınmasına "Sokak hayvanlarının peşine düşeceğinize sokaktaki sapık ve katillerin peşine düşün" sözleriyle tepki göstermişti.