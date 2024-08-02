30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun, sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyon süreçlerini yeniden düzenliyor.

Belediyelere yeni yükümlülükler

Yeni düzenlemeye göre, sahipsiz hayvanlar ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevlerine götürülecek ve rehabilitasyon işlemleri tamamlanana kadar bu yerlerde barındırılacak. Rehabilite edilen köpekler, sahiplenilinceye kadar bakımevlerinde kalacak.

Tehlikeli hayvanlara yönelik hükümler

İnsan ve hayvan sağlığı için tehlike teşkil eden, olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalıkları bulunan hayvanlara, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9. maddesi uygulanacak.

Mali düzenlemeler ve ceza yaptırımları

Belediyeler, 31 Aralık 2028'e kadar hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde 5'ini; büyükşehir belediyeleri ise binde 3'ünü kaynak olarak aktaracak. Belediyelerce bu oranların üzerinde yapılan harcamaların yüzde 40'ı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belediyeye aktarılacak.